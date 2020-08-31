Özel okullarda KDV indirimi yapılmıştı! Ödeme yapan veliler ne yapacak?

Bu değişiklik, Pandemi sürecinde uzaktan eğitim nedeniyle özel okul ücretlerinde indirim ve iade bekleyen velilerde hem şaşkınlık, hem de buruk bir sevince yol açtı." dedi.

Ağaoğlu, özel okul velilerine yansıtılan vergi indiriminin aslında okulların kasasından çıkmayacağını, hazineden karşılanmış olacağına işaret ederek, "Velilerin beklentisi, okul yönetimlerinin de aldıkları ücretlerden fedakarlık etmesidir.