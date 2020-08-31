Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik için başvuru talepleri 31 Ağustos tarihinde sona erecek. Adaylar sonuçları 1 Eylül tarihinde öğrenebilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci 28 Ağustos tarihinde başlamıştı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.