MEBBİS son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları belli oldu mu?
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Toplam 60 alanda yapılacak öğretmen atamaları için E-Devlet ve MEBBİS üzerinden başvuru işlemi bugün sona eriyor. 1 Eylül'de atama sonuçlarının açıklanacağı duyurulmuştu. Binlerce öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saati araştırmaya başladı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik için başvuru talepleri 31 Ağustos tarihinde sona erecek. Adaylar sonuçları 1 Eylül tarihinde öğrenebilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci 28 Ağustos tarihinde başlamıştı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.
Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırılacak.
Atama sonuçları ise 1 Eylül itibariyle E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI
Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.
Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.