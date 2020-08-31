Gece kulübü yapmışlardı! İstanbul Barosu’nun rezaletinden çarpıcı detaylar

25 BİN LİRA KİRA

Bu konuyla ilgili Türkiye Barolar Birliği'ne verilen bir bilgi veya alınan bir iznin olmadığı, taşınmazın bir gece kulübüne kiralandığı ve aylık 25 bin lira kira ödediği ileri sürüldü. Aynı mekanın civarındaki küçük meskenlerin bile 10 bin liradan aşağı kiralanmadığı düşünüldüğünde 25 bin gibi bir bedel böyle bir yer için komik karşılanıyor.

"YENİ NESİL MEYHANE"

Mekan, hiçbir şekilde bütün olarak, gelir getirmek amaçlı bir işletmeciye kiralanamaz hükmü çiğnenmiş. Avukatlara kütüphane, okuma alanı, konferans yeri vs olabilen yer gece kulübü, bar, meyhane olamaz… Oysaki İstanbul Barosu'nun kiraladığı işletmeci Paye By Bhava, burayı yeni nesil meyhane olarak tanıtması dikkat çekiyor.