CHP’li Avcılar Belediyesinde babalar görevlerini devretti, oğlu ve kızları meclis üyesi oldular!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "Bir kızım mesela avukatlık yapıyor. Kendisine söylediğim söz şu, hiçbir CHP'li belediyeye girmeyeceksiniz" şeklindeki sözleri CHP'li Avcılar Belediyesi'nde uygulanmıyor.

Gözde Katıkçı

Avcılar Belediyesi'nde şu anda görev yapan Meclis üyelerinin bir kısmının babasının geçtiğimiz dönemde Avcılar Belediyesi'nde görev yaptığı, 6 Meclis üyesinin de Avcılar Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden maaş aldığı öğrenildi.