31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

'da düzenlenen operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin, dedektör köpeklerin kokusunu almaması için uyuşturucu koydukları valize kahve döktükleri belirlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.08.2020
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, farklı illerden Bursa'ya getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun satışı ve dağıtımının yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler D.G, A.V, E.A. ve 18 yaşındaki küçük bir kişi gözaltına alındı.

Zanlıların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 15 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, paketlenmiş bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin, dedektör köpeklerin koku almaması için valize koydukları uyuşturucuların üzerine kahve döktükleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.G, A.V. ve E.A. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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