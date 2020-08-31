AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman, açıklandı mı? AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören ve ya görmek isteyen öğrenciler açıklanan kayıt tarihlerini yakından takip ediyor. Kayıt yaptıracak olan adayların elektronik ortamda işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirme sınavı sonucunda Anadolu Üniversitesi'ne bağlı olan AÖF'e yerleştirilmiş olan adaylar, online şekilde kayıtlarını yapabilecek. Peki, AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman, açıklandı mı? AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

2020 AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-2021 öğretim yılı için YKS ile açıköğretim sistemine yerleşmiş olan adayların bu itibarıyla online başvuru ve kayıt işlemleri başladı. AÖF yeni kayıt tarihleri 31 Ağustos 2020 tarihinde saat 09.00'da başlayıp 10 Eylül 202 tarihinde bitecek. 11 Eylül 2020 tarihinde ise mazeretli kayıt yapılacak. Dikey geçiş ile AÖF kayıt işlemi yapacak olan adaylar ise işlemlerini 28 Eylül'de gerçekleştirecek. 2020 AÖF kayıt takvimi Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesindeki açıköğretim alanında detaylı bir şekilde yer alıyor.