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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı: Mücadelemize devam edeceğiz

Son dakika haberi... dolayısıyla hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

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Giriş Tarihi: 30.08.2020 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı: Mücadelemize devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı #30Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

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