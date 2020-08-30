Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı: Mücadelemize devam edeceğiz
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz." dedi.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı #30Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.
Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı #30Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 30, 2020
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. pic.twitter.com/yW8gkMfIqh