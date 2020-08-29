Vedat Muriç transferi kızıştı! Bir kulüp daha devrede

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina Başkanı Joe Barone, Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe ile görüşmeye başladı. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Lazio cephesi bir hayli sinirlendi.

Corriere dello Sport göre bunu öğrenen Lazio Başkanı Lotito, öfkeli bir şekilde Barone'yi aradı ve transferden çekilmelerini istedi.

Golcü futbolcunun yeni adresi merak edilirken, Fenerbahçe yönetiminin de teklifler olması nedeniyle işi ağırdan aldığı öğrenildi.

SELAHATTİN BAKİ: VEDAT MURİÇ'İN TRANSFERİ KONUSUNDA GELİŞME YOK

Süper Lig'in 2020-21 Sezonu fikstürü çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Vedat Muriç'in transfer durumu ile ilgili "Vedat Muriç ile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. 2-3 gün evvel açıklama yapmıştık. O açıklama aynen geçerliliğini korumakta. An itibarıyla bir şey yok. Vedat kaldığı sürece forvet transferi yapmayı düşünmeyiz. Eğer olur ki Fenerbahçe'nin çok hoşuna giden şartlar masaya konursa ve Vedat'ı verirsek anca o zaman bir forvet transferi düşünürüz" ifadelerini kullanmıştı.