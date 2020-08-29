29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Türk askeri Kosovalı çocukları sevindirdi

Dünyanın dört bir yanına yardıma koşan , Kosovalı çocukları unutmadı. Türk askeri, 10 gün önce başlatılan kampanyanın ardından Boşnak öğrencilere eğitim malzemeleri dağıtıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2020
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Türk askeri Kosovalı çocukları sevindirdi

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, çocuklara kırtasiye setleri dağıttı.

Prizren şehrinde düzenlenen törende Boşnak öğrencilere eğitim malzemeleri dağıtıldı.

Törende konuşan Kosova Milletvekili Rasim Demiri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk askerinin Kosova'da Boşnak topluluğunu unutmadığını belirterek, "Özellikle koronavirüs salgınını göze alarak yardımlarına devam eden Türk askerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, 19 Ağustos'ta Kosova genelinde kırtasiye seti yardımı kampanyası başlattı.

Başkanlık, kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi 500 Türk, Arnavut ve Boşnak asıllı çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Kosova'da 1 Eylül'de başlaması planlanan yeni eğitim öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 Eylül'e ertelendi.

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