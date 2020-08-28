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Son dakika: İstanbul'da Türkiye-ABD zirvesi! Mabeyn Köşkü'nde kritik görüşme

Son dakika haberine göre ABD'nin temsilcisi ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile 'nde bir araya geldi. Görüşmede, 'de çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde 'nin kararlılığı ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Son dakika: İstanbul'da Türkiye-ABD zirvesi! Mabeyn Köşkü'nde kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Temsilcisi ve beraberindeki heyetle 'nde bir araya geldi.

İstanbul'da Türkiye-ABD zirvesi! Mabeyn Köşkü'nde kritik görüşme İSTANBUL'DA TÜRKİYE-ABD ZİRVESİ! MABEYN KÖŞKÜ'NDE KRİTİK GÖRÜŞME

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede başta olmak üzere Suriye krizi, siyasi süreç, Anayasa Komitesinin çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler, bölgesel meseleler ile ikili ilişkiler ele alındı.

İdlib'de mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda Rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde 'nin kararlılığı ifade edildi.

Görüşmede, rejimin siyasi süreci baltalama girişimlerine karşı, Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin sağlanması yönünde ortak çalışmaların artırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.



Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğunun vurgulandığı görüşmede, DEAŞ, PKK/PYD/YPG dahil tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği ABD'li muhataplara iletildi.

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