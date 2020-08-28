28 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Benzine indirim geliyor

fiyatlarına iki gün önce gelen zammın ardından şimdi de indirim geliyor. fiyatlarında yaşanan gelişme sonrası ortaya çıkan 15 kuruşluk benzin indiriminin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Son dakika: Benzine indirim geliyor

Benzin fiyatlarına iki gün önce gelen zammın ardından şimdi de indirim geliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan gelişme sonrası ortaya çıkan 15 kuruşluk benzin indiriminin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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