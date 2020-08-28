28 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Bakan Akar İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberi... , Ben Wallace ile telefonda görüştü. 'ın İngiliz mevkidaşı ile görüşmesinde, ve başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Son dakika: Bakan Akar İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Akar'ın, mevkidaşı Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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