Son dakika: Bakan Akar İngiliz mevkidaşıyla görüştü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Bakan Akar'ın İngiliz mevkidaşı ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Akar'ın, mevkidaşı Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.