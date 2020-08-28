28 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Adana'da yakalanan terösitlerle ilgili önemli gelişme

Son dakika | Adana'da yakalanan terösitlerle ilgili önemli gelişme

Son dakika haberi...'da, metropollerde sansasyonel hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan 'lı terörist ile aynı soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
ABONE OL
Son dakika | Adana'da yakalanan terösitlerle ilgili önemli gelişme

Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan PKK'lı terörist ile aynı soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA