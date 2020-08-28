Bakan Varank açıkladı! Türkiye dünyadaki üretimin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak." ifadelerini kullandı.
Varank "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) "Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde." ifadelerini kullandı.
HEDEF DÜNYADA İLK BEŞ!
Varank "2030'da elektrikli, bağlantılı, otonom hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
Varank "Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla ülkemizi Batarya Üretim Merkezi haline getirmek istiyoruz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları şöyle: "Temmuz ayında 1200 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek teşvik tarihimizde yeni bir zirveye ulaşmış olduk. Böylece yılın ilk 6 ayında 108 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek 163 bine yakın vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşmasının önünü açtık. Biraz önce ekonomik güven endeksi verileri açıklandı. Burada da olumlu trendin, pozitif trendin devam ettiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinin pandemi dönemine göre daha olumlu olduğu sonucuna bu rakamlardan ulaşabiliriz."