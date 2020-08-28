Bakan Varank açıkladı! Türkiye dünyadaki üretimin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları şöyle: "Temmuz ayında 1200 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek teşvik tarihimizde yeni bir zirveye ulaşmış olduk. Böylece yılın ilk 6 ayında 108 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek 163 bine yakın vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşmasının önünü açtık. Biraz önce ekonomik güven endeksi verileri açıklandı. Burada da olumlu trendin, pozitif trendin devam ettiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinin pandemi dönemine göre daha olumlu olduğu sonucuna bu rakamlardan ulaşabiliriz."