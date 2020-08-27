Terör örgütü tarafından öldüğü açıklanan terörist teslim oldu

Şırnak'ta gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları sonrasında, bölücü terör örgütü tarafından örgüt güdümünde yayın yapan internet sitelerinde Botan Cudi kod adlı terör örgütü mensubunun öldüğü açıklandı. Teröristle ilgili olarak Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu teröristin terör örgütünün iddiasının aksine ölmediği tespit edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLMASI SAĞLANDI

Bunun üzerine Jandarma ikna timleri tarafından çalışma başlatıldı ve aile ile irtibata geçildi. Aile bireylerinin de ikna çalışmalarına verdiği destek sayesinde terörist ikna edilerek 27 Ağustos 2020 günü Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

KAÇMAYA KARAR VERDİ

Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubu; terör örgütüne, 2014 yılında yapılan propagandalardan etkilenerek katıldığını, örgüt içindeki kötü muamele, güvenlik kuvvetlerinin etkili operasyonları, örgüt içerisindeki meydana gelen çok sayıda ölümlerin kendisini etkilemesi, örgütte bulunduğu süre içerisinde pişman olması ve ailesinin kendisi ile temas kurması sonucu terör örgütünden kaçmaya karar verdiğini beyan etti. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140'a yükseldi.