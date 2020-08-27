Son dakika: Başkan Erdoğan El-Meshri'yi kabul ediyor
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri'yi kabul ediyor. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer alıyor.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Başkan Erdoğan burada Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri'yi kabul ediyor.
Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer alıyor. Meshri ve Şentop, deniz yolunu kullanarak Çengelköy'e geldi. İkili buradan makam araçlarına binerek Vahdettin Köşkü'ne geçti.