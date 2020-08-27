İngiltere 2 Avrupa ülkesini daha 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı
İngiltere, koronavirüs salgınının Avrupa'da yeniden artmasıyla tedbir almaya başladı. İngiltere, ülkesine gelenler için 14 günlük karantina mecburiyetini İspanya, Fransa, Avusturya ve Hırvatistan'ın ardından İsviçre, Çekya ve Jamaika'dan gelenlere de uygulama kararı aldı.
İngiltere, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkarırken, Küba'yı listeye dahil etti.
O ÜLKEN GELENLER 14 GÜN EVDE KALACAK
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Veriler, enfeksiyon oranını düşük tutmak için İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı koronavirüs seyahat koridoru listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. İngiltere'ye bu ülkelerden cumartesi günü saat 04.00'ten sonra gelmeniz durumunda 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek."
Verilerin, Küba'nın "güvenli ülkeler" listesine eklenmesine izin verdiğini de vurgulayan Shapps, halkı, listedeki ani değişiklikler konusunda uyardı.
İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerin listeden çıkarılacağını açıklamıştı.
TÜRKİYE BU LİSTEDE DEĞİL
İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenlerin karantina zorunluluğu bulunmuyor.