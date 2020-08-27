27 Ağustos 2020, Perşembe
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İngiltere 2 Avrupa ülkesini daha 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı

İngiltere, salgınının Avrupa'da yeniden artmasıyla tedbir almaya başladı. İngiltere, ülkesine gelenler için 14 günlük karantina mecburiyetini , , Avusturya ve Hırvatistan'ın ardından İsviçre, Çekya ve Jamaika'dan gelenlere de uygulama kararı aldı.

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Giriş Tarihi: 27.08.2020
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İngiltere 2 Avrupa ülkesini daha 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı

İngiltere, son günlerde yeni tip (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkarırken, Küba'yı listeye dahil etti.

O ÜLKEN GELENLER 14 GÜN EVDE KALACAK

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Veriler, enfeksiyon oranını düşük tutmak için İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı koronavirüs seyahat koridoru listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. İngiltere'ye bu ülkelerden cumartesi günü saat 04.00'ten sonra gelmeniz durumunda 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek."

Verilerin, Küba'nın "güvenli ülkeler" listesine eklenmesine izin verdiğini de vurgulayan Shapps, halkı, listedeki ani değişiklikler konusunda uyardı.

İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerin listeden çıkarılacağını açıklamıştı.

İngiltere, daha önce de , , Avusturya ve Hırvatistan'ı listeden çıkararak bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

TÜRKİYE BU LİSTEDE DEĞİL

İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için 'den gelenlerin karantina zorunluluğu bulunmuyor.

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