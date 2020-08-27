FETÖ'cü Binbaşı Fevzi Öztürk'ün aramaları ortaya çıktı! 17 terörist ile temasa geçmiş

15 Temmuz darbe girişiminin öncesi ve sonrasında 9 yıl boyunca TSK'da Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz Daire Başkanlığı, Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma (İKK) gibi kritik birimlerde görevlerde bulunan Binbaşı Fevzi Öztürk'ün İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 83 sayfalık iddianamesinde ilginç detaylar yer aldı.

8 Eylül'de ilk duruşmaya çıkacak olan Fevzi Öztürk'ün, haklarında FETÖ'den işlem yapılmış olan aralarında bir albay, iki yarbay, iki binbaşı, dört yüzbaşı ve altı astsubayı 2 bin 948 kez, bir polis memurunu 47 kez, Sağlık Bakanlığında görevli bir sivil memuru da 313 kez olmak üzere toplamda 3 bin 308 kez arama yaptığı belirlendi.

Emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk'ün kendi cep telefonlarıyla aradığı bu 17 kişinin aynı zamanda kendisini 11 kez arayan ve FETÖ/PDY'nin TSK yapılanması içinde 'mahrem imam' olarak görev alan ve 2016'de ABD'ye kaçan Lütfi Çıldır ile de ankesörlü telefonlar ile market ve büfe gibi yerlerden ardışık arama yöntemiyle görüştükleri de saptandı.

DEVLETİMİZİN BEKASI MİLLETİMİZİN HUZURU İÇİN

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay iddianamenin sonuç ve talep bölümünde ''Öncelikle şu hususu vurgulamak gerekir ki; gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan, asil milletimizin bağrından çıkan, mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinde diğer önemli devlet kurumları gibi yıllar alan bir süreçte sızan FETÖ/ PDY terör örgütünün, tek bir mensubu kalmayıncaya kadar kararlılıkla tespit edilerek deşifre edilmeleri ve haklarında yasal gereğine tevessül edilmesi devletimizin bekası, milletimizin huzur ve refahı için elzemdir." diye yazdı.

ETKİN PİŞMANLIK İSTEMEDİ

31 Mayıs'ta tutuklanan, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Fevzi Öztürk, etkin pişmanlıktan da yaralanmak istemediğini beyan etmesi de iddianamede yerini aldı. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'ın emir subayı olarak görev yapan Fevzi Öztürk'ün (Diyarbakır darbe girişimi) davasıyla ilgili tanık olarak mahkemeye verdiği ifadesinde Komutan Yılmaz'ın 15 Temmuz gecesi komutanlık makamında (Hiç evirip çevirme bu hain şerefsizlerle birlikte misin değil misin? Bir irtibatın var mı?) diye sorusuna FETÖ'cü olduğunu inkar eden bir cevap vermediği de ortaya çıktı.

"FARKLI BİR NİYETİN OLURSA KAFANA SIKARIM"

Fevzi Öztürk'ün o ifadesinde (Komutan içeri girdikten 5-6 dakika sonra beni yanına çağırdı ve bana bak net olarak soruyorum. Hiç evirip çevirme bu hain şerefsizlerle birlikte misin değil misin? Bir irtibatın var mı benimle misin diye sordu. Hatta sonradan farklı bir niyetin olursa ya ben senin kafana sıkarım ya da sen benim kafama sıkarsın şeklinde sordu.

Ben de kendisinin meşhur lafıyla askerlik yeminin emrettiği gibi ben sizin yanınızdayım. Sadakatim tam emrinizdeyim dedim) diyerek cevap verdiğini söylediği belirlendi. Öztürk'ün Korgeneral Yılmaz'ın o sorusuna FETÖ'cü olmadığını red/inkar eden cevap vermediği dikkat çekti.