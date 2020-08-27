Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bakan duyurdu! 2020 İOKBS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı eğitimine devam eden öğrencilere destek amacıyla yapılan bursluluk sınavının 5 Eylül tarihinde yapılacağını açıkladı. 5,6,7 ve 9,10 ve 11. sınıfların ter dökeceği sınavın konularıda öğrenciler ile paylaşıldı. Sınav giriş yerleri açıkladı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavı koronavirüs nedeniyle 6 Haziran tarihinde yapılmış, yeni sınavın 5 Eylül tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. Sınava kısa süre kalmasının ardından sınav giriş yerleri merak ediliyor. Peki, Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada; "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.
BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak." dedi.
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ÖĞRENİLEBİLECEK?
Sınav giriş yerleri MEB tarafından 'meb.gov.tr" adresinde yapılacak açıklama ile öğrenilebilecek. Burada açıklanacak adrese giren kişiler sınav yerlerini öğrenebilecekler.
MEB.GOV.TR GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ…
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava katılacak tüm adaylara toplamda 100 soru sorulacak. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru için, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak
Sonuçlar ise 28 Eylül 2020 günü ilan edilecek.
BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.