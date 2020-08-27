İSTANBUL ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI

Öğrenci ve velileri zorlu bir süreç daha bekliyor. Kimi öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (YURTKUR) yaptığı başvuru sonucunda devlet yurduna kabul edilirken, açıkta kalan öğrenciler ise barınma sorununu çözmek için adeta savaş veriyor. Öğrenci kapma yarışındaki özel yurtlarda ücretler aylık 330 liradan başlayıp 1.250 liraya kadar çıkarken, vakıf üniversitelerinde ise 9 aylık yurt ücretleri 3 bin 900 lira ile 12 bin lira arasında değişiyor.

Özellikle ailesinden uzak 2, 4 veya 6 yıl hiç tanımadığı bir şehirde yaşayacak olan öğrenciler konaklayacakları yerleri araştırmaya başladı. İstanbul özel yurt anlamında oldukça kapsamlı bir şehir. Tabi devlet yurtlarında yer bulamamış öğrencilerin diğer bir seçeneği de bu yurtlar oluyor.

Dolayısıyla bu şehirde bir üniversite kazanmış olan öğrencilerinde seçenekleri bir hayli fazla. Ancak İstanbul yurt konusunda her ne kadar seçenek dolu bir şehir gibi görünse de aslında araştırmak da fayda bulunuyor. Çünkü bu büyük şehirde ulaşım bir hayli sıkıntılı. Bu nedenle öğrenciler genellikle öğrenim görecekleri üniversitenin yakınlarında bir yurt arayışına giriyor. Eyurtlar.com sitesi İstanbul öğrenci apart ve yurtları konusunda gençlere yol göstermeye başladı. Bu site sayesinde gençler kalacakları konuma göre kendilerine en uygun yurdu tercih edebilecekler.