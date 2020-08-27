2020-2021 özel yurt ücretleri ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya özel yurtlar kaç para? İşte illere göre yurt ücretleri...
2020-2021 özel yurt ücretleri ne kadar? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından veliler ve öğrenciler yurt araştırmaya başladı. Geçen seneye göre zamlı fiyatları öğrencileri bekliyor. Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala vatandaşlar ceplerine en uygun fiyatlı yurtları araştırmaya başladı. Peki, 2020-2021 özel yurt ücretleri ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya özel yurtlar kaç para? İşte illere göre yurt ücretleri...
2020-2021 özel yurt ücretleri ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya özel yurtlar kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde özel yurtların fiyatları merak ediliyor. KYK yurt başvurularının alındığı dönemde, özel yurt fiyatları veli ve öğrenciler tarafından gündemin ilk sırasında tutuluyor. Peki, 2020-2021 özel yurt ücretleri ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya özel yurtlar kaç para? İşte illere göre yurt ücretleri...
2020-2021 ÖZEL YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
Özel yurt fiyatları açıklanmadı. Ancak 2019 yurt ücretlerini sizinle paylaşacağız.
İSTANBUL YURT FİYATLARI
Kıztaşı Sabiha Hanım Kız Öğrenci Yurdu: 1000-2500 TL
Hanımağa Özel Kız Öğrenci Yurdu: 750-2000 TL
Leydi İstanbul Özel Kız Öğrenci Yurdu: 800-1800 TL
Academia Residence Öğrenci Yurdu: 1100-3500 TL
Özkaya Lüks Apart Pansiyon: 700-1600 TL İstanbul Şirinevler Kız Öğrenci Yurdu: Tek kişilik odalardan 5 kişilik odalara kadar birçok seçenek mevcut. Oda fiyatları aylık 500 lira ile 1.000 lira arasında değişiyor.
İstanbul Çırağan Kız Öğrenci Yurdu: Tek kişilik odalarda aylık barınma ücretleri 1.250 lira iken, 5 kişilik odalarda bu rakam 800 liraya düşüyor.
İstanbul Nazar Kız Öğrenci Yurdu: Tek kişilik odalar 1.100 lira, 5 kişilik odalar ise 600 lira. Fiyata çay kahve ikramı, kahvaltı, spor salonu hizmetleri de dahil.
İstanbul Kadıköy Moda Kız Öğrenci Yurdu: 1, 2 ve 4 kişilik odalarla hizmet veriyor. Fiyatlar tek kişilik oda için aylık 950 lira, 4 kişilik oda için ise 525 lira.
İstanbul Bakırköy Kız Öğrenci Yurdu: Tek kişilik oda fiyatları 750 lira iken, 4 kişilik odalarda fiyatları 450 liraya düşüyor.
İstanbul Vatan Erkek Öğrenci Yurdu: 1, 2 ve 4 kişilik odalarla hizmet veren yurtta fiyatlar aylık 500 ile 1.000 lira arasında değişiyor. Yurtta şehit ve gazi çocuklarına yüzde 5 indirim uygulanıyor.
İstanbul Taksim Erkek Öğrenci Yurdu: Oda seçenekleri 2 kişilik ile 6 kişilik arasında değişirken, fiyatlar da aylık 375 liradan başlayıp, 675 liraya kadar çıkıyor.
İSTANBUL ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI
Öğrenci ve velileri zorlu bir süreç daha bekliyor. Kimi öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (YURTKUR) yaptığı başvuru sonucunda devlet yurduna kabul edilirken, açıkta kalan öğrenciler ise barınma sorununu çözmek için adeta savaş veriyor. Öğrenci kapma yarışındaki özel yurtlarda ücretler aylık 330 liradan başlayıp 1.250 liraya kadar çıkarken, vakıf üniversitelerinde ise 9 aylık yurt ücretleri 3 bin 900 lira ile 12 bin lira arasında değişiyor.
Özellikle ailesinden uzak 2, 4 veya 6 yıl hiç tanımadığı bir şehirde yaşayacak olan öğrenciler konaklayacakları yerleri araştırmaya başladı. İstanbul özel yurt anlamında oldukça kapsamlı bir şehir. Tabi devlet yurtlarında yer bulamamış öğrencilerin diğer bir seçeneği de bu yurtlar oluyor.
Dolayısıyla bu şehirde bir üniversite kazanmış olan öğrencilerinde seçenekleri bir hayli fazla. Ancak İstanbul yurt konusunda her ne kadar seçenek dolu bir şehir gibi görünse de aslında araştırmak da fayda bulunuyor. Çünkü bu büyük şehirde ulaşım bir hayli sıkıntılı. Bu nedenle öğrenciler genellikle öğrenim görecekleri üniversitenin yakınlarında bir yurt arayışına giriyor. Eyurtlar.com sitesi İstanbul öğrenci apart ve yurtları konusunda gençlere yol göstermeye başladı. Bu site sayesinde gençler kalacakları konuma göre kendilerine en uygun yurdu tercih edebilecekler.
MİLYONLARCA ÖĞRENCİ İSTANBUL' A AKIN EDECEK
Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'daki üniversiteleri kazanan milyonlarca genç İstanbul'a akın edecek. Elbette bu kapsamda en büyük sorunlardan bir tanesi konaklayacak yer. İstanbul kız yurtları erkek yurtlarına göre daha fazla olan bir şehir. Özellikle Fatih, Beylikdüzü, Kadıköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Kâğıthane ve Kartal öğrenci yurdunun en fazla olduğu semtlerden. İstanbul erkek yurtları konusunda da bir hayli fazla seçenek sunuyor. Öğrenciler eyurtlar.com sitesi üzerinden, yurtlarında bulunmasını istedikleri özellikleri filtre yöntemi ile seçebiliyor. Filtreledikleri özelliklere göre onlarca yurt öğrencilerin önüne çıkıyor. 4 bin TL'ye kadar öğrenci yurdu bulmak mümkün. Elbette bunlar son derece kapsamlı ve bir otelden farksız yurtlar. Daha mütevazı bir yurt anlayışı bekleyen öğrenciler için ise İstanbul yurt konusunda bir hayli bonkör.