26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'YKS' paylaşımı!

Son dakika haberine göre;  Berat Albayrak,  yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak YKS'de başarılı olan öğrencilere, 'Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler' dedi.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'YKS' paylaşımı!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler
Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz?
Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye DEVAM!
Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz.

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