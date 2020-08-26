26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Malazgirt Zaferi paylaşımı!

, ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, “#MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Malazgirt Zaferi paylaşımı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünde bir paylaşımda bulundu.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan paylaşım:

"Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz #MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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