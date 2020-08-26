Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Malazgirt Zaferi paylaşımı!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, “#MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünde bir paylaşımda bulundu.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan paylaşım:
"Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz #MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz #MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/BJcgc3kuGb— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 26, 2020