Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Malazgirt Zaferi paylaşımı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünde bir paylaşımda bulundu.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan paylaşım:

"Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz #MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."