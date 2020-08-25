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Fenerbahçe barbeküde buluştu

Yeni sezon için hazırlıklara başlayan , öğle yemeğinde buluştu. Sarı lacivertliler teknik heyetin de yer aldığı organizasyonda, barbekü partisi yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2020
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Fenerbahçe barbeküde buluştu

Fenerbahçe Futbol A Takımı, barbekü partisinde bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen yeni sezon kampında futbolcuların, öğle yemeğinde buluştuğu belirtildi.

Tesisin bahçesinde gerçekleştirilen ve oyuncular ile teknik heyetin yer aldığı organizasyonun keyifli anlara sahne olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

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