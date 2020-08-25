25 Ağustos korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. İyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. En son verilere göre, son 24 saatte test sayısının toplamda 6,5 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 259.692'ye ulaştığı belirtildi. 18 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 237.908 olarak duyuruldu. Peki, Türkiye'de yeni vaka sayısı kaç oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...

25 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Vaka sayıları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.