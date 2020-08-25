Kaymakamlık başvuruları için geri sayım başladı. 2020 yılına ilişkin Kaymakam alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek 2020 Kaymakamlık sınavı için hazırlıklar sürüyor. Kaymakam adaylarının merak ettiği sınavın detayları belli oldu. 150 dakika sürecek sınavın başvuru tarihleri merak ediliyor. 2020 Kaymakam alımı başvuru tarihleri ve şartlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Peki, Kaymakamlık başvurusu nasıl yapılır? 2020 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir? Kaymakamlık başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

KAYMAKAMLIK BAŞVURU NE ZAMAN?

Yayımlanan ilana göre, 2020 Kaymakam alımı için başvurular 02-09 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Sınava girecek adaylar 02-10 Eylül 2020 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 225,00TL sınav ücreti yatıracaklardır.