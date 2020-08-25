100 Kaymakam alımı ilanı yayımlandı! Kaymakamlık başvuru ne zaman? 2020 Kaymakam olabilmek için şartlar neler?
Kaymakam alımı başvuru tarihi ne zaman? İçişleri Bakanlığında 100 kaymakam adayı alımı için sınav yapılacak. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru tarihi, şartları ve sınav tarihi araştırılmaya başlandı. Kaymakam olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 100 Kaymakam alımı başvuru ne zaman? 2020 Kaymakam olabilmek için şartlar neler? İşte cevaplar...
Kaymakamlık başvuruları için geri sayım başladı. 2020 yılına ilişkin Kaymakam alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek 2020 Kaymakamlık sınavı için hazırlıklar sürüyor. Kaymakam adaylarının merak ettiği sınavın detayları belli oldu. 150 dakika sürecek sınavın başvuru tarihleri merak ediliyor. 2020 Kaymakam alımı başvuru tarihleri ve şartlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Peki, Kaymakamlık başvurusu nasıl yapılır? 2020 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir? Kaymakamlık başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
KAYMAKAMLIK BAŞVURU NE ZAMAN?
Yayımlanan ilana göre, 2020 Kaymakam alımı için başvurular 02-09 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
Sınava girecek adaylar 02-10 Eylül 2020 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 225,00TL sınav ücreti yatıracaklardır.
KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?
Sınav, 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara'da yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacak.
KAYMAKAMLIK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme,maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;
* Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
* Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.
* 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun2 ve 2/A,657 sayılı DMK'nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
* 01 Ocak 2020tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak(01.01.1985ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
* Askerlikle ilişiği bulunmamak;askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
SINAV KONULARI NELER?
Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.