KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi 7 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 Kat:16 Bahçelievler/ANKARA (Milli Kütüphane Karşısı) adresinde yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınavda başarı puanı 100 puan üzerinden en az 60'tır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri ile başvuru esnasında istenilen belgeler Şirketimiz internet sayfasında (www.teias.gov.tr) ayrıca duyurulacaktır.

Sınav sonucu başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar adayın isminin yer aldığı asıl kazanan liste ile aynı/yeterli sayıda yedek adayın isminin yer aldığı yedek kazanan listesi Sözlü Sınavın bitiminden itibaren 21 gün içinde Şirketimiz internet sitesinde ilan edilecektir. Sınav sonuçlarıyla ilgili telefonda bilgi verilmeyecektir.

Kazanan ve yedek adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılacaktır.