TEİAŞ 42 ile KPSS şartsız işçi alıyor! İŞKUR lise mezunu TEİAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
TEİAŞ 150 sürekli işçi alımı yapıyor. 42 il için yapılacak işçi alımının detayları merak ediliyor. İŞKUR aracılığıyla yapılacak işçi alımına başvurular başladı. TEİAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 150 işçi alımı iki kadroda çalıştırılmak üzere gerçekleştirilecek. Peki, TEİAŞ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 TEİAŞ başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
TEİAŞ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ( TEİAŞ ) Genel Müdürlüğü tarafından işçi alımına ilişkin ilan yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, iki kadroda kadrolu olarak istihdam etmek üzere 150 işçi alımı yapılacak. KPP puan şartı aranmadan 42 ile yapılacak işçi alımının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, TEİAŞ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 TEİAŞ başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
TEİAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr internet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR'a giriş yaptıktan sonra "İş Arayan" linki üzerinden başvurularını yapabilecekler.
İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?
İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir, Bartın, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Kütahya, Isparta, Afyon, Ankara, Konya, Samsun, Amasya, Tokat, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Trabzon, Artvin, Erzurum, Erzincan, Mardin, Batman, Van, Ağrı, Iğdır, Hatay, Mersin, Adana, Antalya, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Denizli , Aydın, Muğla, Kastamonu, Karabük.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ İÇİN:
1. Lise ve Dengi Okulların:
Elektrik veya Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümünün: a-Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
Yüksek Gerilim Sistemleri
Endüstriyel Bakım Onarım alt dallarının birinden mezun olmak.
İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak
31 yaşını bitirmemiş olmak (24.08.1989 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )
Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) 5. Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.
ELEKTRONİK TEKNİSYENLERİ İÇİN:
Lise ve Dengi Okulların:
Elektronik veya Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümünün:
a-Haberleşme Sistemleri b-Otomasyon Sistemleri alt dallarının birinden mezun olmak.
İlgili Yönetmeliğin maddesinde belirtilen şartları taşımak
31 yaşını bitirmemiş olmak (24.08.1989 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir.)
Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekimi 7 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 Kat:16 Bahçelievler/ANKARA (Milli Kütüphane Karşısı) adresinde yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.
SÖZLÜ SINAV DUYURUSU
Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre sözlü sınav yapılacaktır.
Sözlü sınavda başarı puanı 100 puan üzerinden en az 60'tır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri ile başvuru esnasında istenilen belgeler Şirketimiz internet sayfasında (www.teias.gov.tr) ayrıca duyurulacaktır.
Sınav sonucu başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar adayın isminin yer aldığı asıl kazanan liste ile aynı/yeterli sayıda yedek adayın isminin yer aldığı yedek kazanan listesi Sözlü Sınavın bitiminden itibaren 21 gün içinde Şirketimiz internet sitesinde ilan edilecektir. Sınav sonuçlarıyla ilgili telefonda bilgi verilmeyecektir.
Kazanan ve yedek adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılacaktır.