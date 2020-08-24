ÖSYM son dakikası bekleniyor! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS 2020 tercih sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün YKS sonuçlarının bu hafta içinde açıklanacağını duyurmasının ardından meraklı bekleyiş sürüyor. Adaylar tercih işlemlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Sınava girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS 2020 tercih sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS 2020 tercih sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün YKS açıklamasının ardından gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Tercihlerin belli olmasının ardından adayların hangi üniversitelere gidip gidemeyeceği belli olacak. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS 2020 tercih sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Uzun ve yorucu maratonun ardından bu yıl gerçekleşen sınava giren adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav sonuçlarının ardından yapılan tercihlerin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi.
2020 YKS TERCİH SONUÇLARI ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI
ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi.
İşte, 2020 YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
Konuya ilişkin ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek önümüzdeki hafta sonuçların açıklanacağını söyledi.
"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.