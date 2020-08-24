YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS 2020 tercih sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün YKS açıklamasının ardından gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Tercihlerin belli olmasının ardından adayların hangi üniversitelere gidip gidemeyeceği belli olacak. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS 2020 tercih sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzun ve yorucu maratonun ardından bu yıl gerçekleşen sınava giren adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav sonuçlarının ardından yapılan tercihlerin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi.