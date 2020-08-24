Kuzey Marmara Otoyolu'nun sorumluluğu İstanbul İl Jandarma Komutanlığına geçti

Kuzey Marmara Otoyolunun trafik güvenliği ile hizmetini sağlamak üzere Anadolu ve Avrupa Otoyol Kısım Komutanlıklarında 34 Jandarma Trafik Timi teşkil edilerek 72 personel görevlendirildi. Jandarma Otoyol Trafik Timlerinin 24 saat görev başında, olacakları açıklandı. Otoyolda seyahat eden sürücü ve yolcuların karşılaştıkları sorunların çözümü için 112 Acil Çağrı Merkezi ve 156 Jandarma İmdat ve İhbar Hattını arayabilecekleri açıklandı.