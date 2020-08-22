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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 22 Ağustos 2020 Cumartesi...

Son dakika haberine göre; Twitter'dan Türkiye'nin günlük tablosunu açıkladı. Bakan Koca "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma sebebi." dedi. Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu.

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Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 22 Ağustos 2020 Cumartesi...

Bakan , sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs (Covid-19) tablosunu kamuoyu ile paylaştı.

Bakanı Koca 22 Ağustos koronavirüs verilerini açıkladı! Günlük test sayısında rekor artış BAKANI KOCA 22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİNİ AÇIKLADI! GÜNLÜK TEST SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Bakan Koca şu açıklamaları yaptı;

"Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak."

Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu.

Bakan Koca, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma sebebi." dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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