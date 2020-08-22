Sapık avukata 141 yıl hapis! Bürosundaki 5 stajyer kadına...









MEKTUPTA KAN DONDURAN İTİRAF

Muhittin K., F.G. ve S.N.B.'nin iddialarının ise asılsız olduğunu, N.Y ile çalışmaya başladıktan 2 ay sonra sevgili olduklarını, birlikte yaşadıklarını, rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini, karı-koca hayatı yaşadıklarını, avukat camiası ve N.Y.'nin annesinin de ilişkilerini bildiğini savundu. Muhittin K. ifadesinin devamında N.Y. ve annesinin isteği üzerine daireyi ve arabasını N.Y.'nin üzerine yaptığını belirtti. Muhittin K. malvarlığını ele geçirmek için N.Y.'nin kendisine iftira attığını, G.Ç. ile bir kez hukuki yardım için görüştüğünü ve taciz iddialarının asılsız olduğunu beyan etti. Muhittin K. cinsel saldırı suçundan 19 Şubat'ta tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamede de dairenin ve aracın N.Y. adına tescilli olduğu belirtildi. İddianamede kan donduran birçok detaya da yer verildi.