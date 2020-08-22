Akıncı TİHA'dan büyük başarı!

SELÇUK BAYRAKTAR: "30 BİN FEET İRTİFADAYIZ"

Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk prototipi PT-1'in uçtuğu Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni yöneten Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bayraktar AKINCI Prototip 1 insansız hava aracımızla sabah 06.00 sularında Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testini gerçekleştirmek üzere havalandık. Geceden itibaren hazırlıklarımız devam etti. Şu anda 30 bin feet'deyiz ve yaklaşık yarım saattir bu irtifadayız. Bu irtifada bazı denemelerimiz olacak. Daha düşük irtifalarda da sistem tanımlama denemelerimizi tamamlayıp inmeyi planlıyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.