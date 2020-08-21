YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin üniversite tercih işlemleri alındı. 24 tercih hakkı bulunan öğrenciler, YKS tercihlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlenmişti. YÖK'ün üniversitelerin yeni dönem tarihini açıklaması ve ÖSYM'nin üniversite kayıt tarihlerini duyurmasının ardından sonuçlar için heyecan daha da arttı. Konu ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Üniversite kayıtlarının 31 Ağustos'ta başlayacak olmasından dolayı, tercih sonuçların 28 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz.