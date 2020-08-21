Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı sözler: Büyük mücadele asıl...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Koca, salgının ilk gününden itibaren sosyal medya hesabından sık sık uyarılarda bulunuyor. Koca, vatandaşların gevşemelere izin vermemesini belirtirken, tedbirin hastalığa karşı en büyük silah olduğunu vurguladı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI: SON HASTA İYİLEŞENE KADAR SALGIN DEVAM EDER

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından bugün yaptığı uyarı paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bakan Koca: Salgınlarla nasıl mücadele edilir? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur. Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır. Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın.