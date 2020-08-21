Kadıköy'deki maske gerginliği büyük ses getirmişti! Rana Batı o anları anlattı

POLİS DE ŞİKÂYETÇİ

Rana Batı'yı etkisiz hale getiren polis memuru B.S. ise ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"Maskesini takmamakta direnince kimliğini istedim. Sonra söylenerek yanımızdan ayrıldılar. Rana Batı, 5-6 metre gittikten sonra, net olarak duyacağımız şekilde küfür etti. 'Hanımefendi niye küfür ediyorsunuz?' dediğimde, cevap olarak orta parmağını gösterdi. Yapmış olduğu hareketle suç işlemiş olduğunu söyledim. Rana Batı, 'Beni alamazsınız, ben suç işlemedim ki' diye çığlık atıp kaçmaya başladı. Kaçmasını engellemek için bileğini tuttum. Defalarca tekme attı.

Sözlü saldırının fiziksel saldırıya dönüşmesi üzerine, meslek içi eğitimlerde çağdaş savunma tekniklerinde yer alan, şüphelileri ayak koymak suretiyle ani hareketle yere yatırarak etkisiz hale getirebilecek polis taktiğini seçtim. Ben, görevim sırasında bana saldıran, beni sosyal medya platformlarında oynanmış video ve yalan yorumlarla rezil etmeye çalışan, hedef gösteren şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim."