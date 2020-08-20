Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin flaş açıklama
Twitter hesabından paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Haftalardır 'Okulları birlikte açacağız' çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte." ifadelerini kullandı.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulları açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Selçuk paylaşımında, "Haftalardır 'Okulları birlikte açacağız' çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte" dedi.