Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptık ve talimatı verdik

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle 4 saat süren bir toplantı yaptıklarını duyurdu.



"TALİMATI VERDİK"



Bakan Koca, toplantıda "Vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." bilgisini paylaştı.