Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptık ve talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptık. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." dedi.
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Sosyal medya hesabı Twitter'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle 4 saat süren bir toplantı yaptıklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle 4 saat süren bir toplantı yaptıklarını duyurdu.
"TALİMATI VERDİK"
Bakan Koca, toplantıda "Vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." bilgisini paylaştı.