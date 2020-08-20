20 Ağustos 2020, Perşembe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptık ve talimatı verdik

, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptık. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." dedi.

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Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptık ve talimatı verdik

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle 4 saat süren bir toplantı yaptıklarını duyurdu.

"TALİMATI VERDİK"

Bakan Koca, toplantıda "Vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." bilgisini paylaştı.

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