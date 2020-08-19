Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Ağustos koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Ağustos koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 19 Ağustos'a ait koronavirüs verilerini duyurdu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarını Bilim Kurulu toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında açıkladı.
Bakan Koca, 19 Ağustos'a ait koronavirüs vakalarını resmi Twitter hesabından da açıklarken, uyarıda da bulundu.
İşte Bakan Koca'nın koronavirüs açıklaması;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
Twitter hesabından da vaka sayısını açıklayan Bakan Koca, "Vaka sayımız, 1.300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın." ifadelerine yer verdi.