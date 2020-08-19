Son dakika: Bakanlık duyurdu: Acil numaralar 112'de birleşiyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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