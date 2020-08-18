Mehmet Ali Tekin kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Tekin neden öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vefatıyla sevenlerini hüzne boğan Tekin'in cenazesi, yarın ikindi namazıyla birlikte Fatih Camii'nde gerçekleşecek. Son dakika haberinin ardından Mehmet Ali Tekin'in hayatı araştırılıyor. Peki, Mehmet Ali Tekin kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Tekin neden öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...

Gerçek Hayat yazarı Mehmet Ali Tekin 65 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tekin'in cenazesi yarın ikindi namazıyla birlikte Fatih Camii'nde gerçekleşecek.

MEHMET ALİ TEKİN KİMDİR?

Gazeteci-yazar Mehmet Ali Tekin 17 Kasım 1955 Kuşça köyü / Bozkır / Konya doğumlu. Köyünde başladığı ilkokulu İstanbul'da bitirdi. 1978 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra bir süre Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okudu. İlk siyasi faaliyetlerine ortaöğretim yıllarında, MTTB Merkez Orta Öğretim Komitesinde başladı. 1976 senesinde Akıncılar Derneğinde kültür müdürü olarak yer aldı. 1979 senesinde Sıkıyönetim tarafından bir süre gözaltına alındı. Bir yıl sonra Afganistan'a gitti. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında Dünya İslamcı Öğrenciler Birliği Türkiye Temsilcisi olduğu iddiasıyla, hakkında dava açıldı, bir ay hapis cezası aldı, cezası tecil edildi. 1981 senesinde Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi Bölümüne girdi. Siyasi faaliyetleri nedeniyle bitirtemedi. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1990 yılından itibaren bir grup arkadaşıyla üç yıl Tevhid (36 sayı) dergisini çıkardı.