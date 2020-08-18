İş adamına 5 milyonluk fidye tuzağı! Darp edilip kafasına silah dayandı

İş adamı Veysi E., olay günü işinden Gaziosmanpaşa'daki evine doğru gidiyordu. Evinin sokağına girmişti. Arkasından gelen ve polis sireni çalan, çakarlı araç durmasını istedi. Aracı sağa çektiğinde ise yanına gelen bir kişi polis kimliği gösterip hakkında yakalama olduğunu, emniyete gitmek zorunda olduklarını söyledi.

ÇİFTLİK EVİNDE KÖTÜ MUAMELE

Şaşkına dönen işadamı, aracını yakındaki evine bıraktı ve içinde 3 kişinin bulunduğu çakarları yanan araca bindi. Sözde emniyete gidiyorlardı. Yakındaki Küçükköy Polis Merkezi'nin önünden geçmelerine rağmen durmayınca kaçırıldığını anladı. Araçtakilere nereye gittiklerini sorunca darp edilmeye ve kötü muamele görmeye başladı. Başına siyah poşet geçirilerek Çatalca Işıklar Köyü'nde bulunan bir çiftlik evine götürülen iş adamı, burada darp ve tehdide maruz kaldı.

DARP EDİLDİ, KAFASINA SİLAH DAYANDI

5 milyon lira fidye istenen ve bu parayı vermezse çocuklarına işkence yapılacağı söylenen Veysi E., eğer parayı vermezse öldürülüp ormana atılacağı da belirtildi. İş adamı Veysi E., gözleri bağlı ve evleri kelepçeli şekilde evde bir süre tutuldu. Bu sırada sesi kaydedilip yakınlarına gönderildi. Daha sonra Bayrampaşa'daki bir eve getirildi. Burada da darp ve hakarete maruz kalan iş adamının kafasına silah dayatılıp 5 milyonu vermeye zorlandı.

İHBARLA KURTULDU

Genç iş adamının Bayrampaşa'da tutulduğu ev, E.Y. isimli bir kadına aitti. Kadının bir oğlu bulunuyordu. İşadamının evde alıkonulduğunu gören çocuk, önce anneannesi, sonra da bir akrabası ile irtibata geçerek bir kişinin evlerinde zorla tutulduğunu başlarının belaya gireceğini anlattı. Bunun üzerine polis, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Veysi E.'yi bir odada kilitli şekilde bulan ekipler, o anda evde bulunan E.Y. ve T.Ö.'yü gözaltına aldı.

AKRABALARI ORGANİZE ETMİŞ

İş adamının kaçırılmasının, akrabalarının ve İstanbul'da görevli bir polis memurunun da aralarında bulunduğu 10 kişinin planı olduğu tespit edildi. Polis memuru N.Ş.'nin işadamının ilk durdurulduğu anda kimliğini gösterip arandığını söyleyen kişi olduğu anlaşıldı. Bir şüpheli hariç tüm şüpheliler gözaltına alındı.

YAĞMA VE HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA

Fidye amacıyla işadamını kaçırıp yaklaşık bir hafta iki ayrı adreste alıkoyan ve onlara yardım ve yataklık eden 10 şüpheli hakkında, 'Yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarının da aralarında bulunduğu 4 ayrı suçtan iddianame düzenlendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

NAZİF KARAMAN/SABAH