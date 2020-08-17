17 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! İdlib'de Türk konvoyuna hain saldırı

Son dakika: MSB duyurdu! İdlib'de Türk konvoyuna hain saldırı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, "’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu! İdlib'de Türk konvoyuna hain saldırı

İşte MSB'de yapılan açıklama:

"İdlib'teki M4 Karayolunda 25'inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir"

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA