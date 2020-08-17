Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi şehirlerde yasak var?

Son dakika haberi... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Bilindiği üzere 65 yaş ve üstü vatandaşlar bazı kısıtlamalar getirilmişti. Kontrollü normal hayata geçil ile birlikte bu kısıtlamalar kaldırılmıştı. Kurban Bayramı tatili sonrası vaka sayılarında artış görülmesinin ardından bazı illerde yeni tedbirler alınmaya başlandı. Valiliklerce alınan kararlar neticesinde bazı illerde belirli saatlerde kısıtlama getirildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi şehirlerde yasak var? İşte cevaplar...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Türkiye'de bazı illerde vaka sayılarında yaşanan artışın neticesinde valilik kararı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İşte sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerin listesi;