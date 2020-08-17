Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi şehirlerde yasak var?
Son dakika haberi... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk etapta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş, kontrollü normal hayata geçiş kapsamında bu kısıtlamalar kaldırılmıştı. Günlük vaka sayılarında artış görülmesini ardından bazı illerde yeniden kısıtlama getirilmeye başlandı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi şehirlerde yasak var? İşte son gelişmeler...
Son dakika haberi... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Bilindiği üzere 65 yaş ve üstü vatandaşlar bazı kısıtlamalar getirilmişti. Kontrollü normal hayata geçil ile birlikte bu kısıtlamalar kaldırılmıştı. Kurban Bayramı tatili sonrası vaka sayılarında artış görülmesinin ardından bazı illerde yeni tedbirler alınmaya başlandı. Valiliklerce alınan kararlar neticesinde bazı illerde belirli saatlerde kısıtlama getirildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi şehirlerde yasak var? İşte cevaplar...
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?
Türkiye'de bazı illerde vaka sayılarında yaşanan artışın neticesinde valilik kararı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İşte sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerin listesi;
BURSA
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.
Açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma konusuyla ilgili belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."
Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağının bildirildiği açıklamada konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yürütüleceğine dikkat çekildi.
MANİSA
Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 17.00-20.00 arası toplu taşıma araçlarını kullanmasına, birinci derece yakınları dışında düğünlere katılmalarına ve 17.30'dan sonra pazarlara girmelerine kısıtlama getirdi. Alınan kararlar gereği, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, semt ve ilçe pazarlarına saat 17.30'dan sonra girmeleri, birinci derece yakınları ile amcası, dayısı, teyzesi ve halası oldukları kişilerin üğünleri dışında kalan düğünlere katılmaları kısıtlandı.
BATMAN'DA SAAT ARALIĞI GETİRİLDİ
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların bugünden itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatlerinde dışarıda olabileceği, bunun haricinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.
Açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımlarının da bugün itibarıyla yasaklanmasına, gelin ve damadın annesi, babası durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
KIRIKKALE'DE SAAT ARALIĞI 10.00-18.00
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, artan vakalar üzerine 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları sınırlandırıldı.
Açıklamada, "Değerli büyüklerimizin, dışarıda oldukları dönemde mutlaka maske ve mesafeye dikkat etmelerini, nüfus yoğunluğunun olduğu başta kapalı alanlar olmak üzere toplu taşıma, düğün, cenaze gibi alanlarda bulunmamalarını rica ederiz.'' ifadesi kullanıldı.
SİVAS
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, son dönemlerde vaka sayılarında artış gözlemlendiğini aktardı.
İl Salgın ve Denetim Merkezi ile tüm denetim ve verileri tek merkezde toplayarak koordine edeceklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:
"İl Salgın Denetim Merkezi'ne bağlı olarak Mahalle Denetim Ekipleri'ni kurduk. Sivas merkezde 65 mahalle için 30 Mahalle Denetim Ekibi kurduk. Bu ekiplerde imamlarımız, öğretmenlerimizin yanı sıra site ve apartman yöneticilerine de görev verdik. Kolluk kuvvetlerimiz ve denetim ekiplerimizle evde izolasyon altında tutulan vatandaşlarımız ikametgahlarında kontrol edileceklerdir. İkametgahlarında bulunmayanlara hem cezai işlem uygulayacağız hem de adli işlem için savcılıklara bildireceğiz.
"Ayhan, "Özellikle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkmaları noktasında sadece 10.00-17.00 saatleri arasında olmasını sağlayacak şekilde kararlar aldık. Bunu yapmaktaki amacımız, onların risk oluşturması değil, tamamen onları korumak içindir. Yoğun bakımda tedavi görenlerin büyük bölümünü bu grup oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
Düğün salonlarını daha sıkı denetleyeceklerini de vurgulayan Ayhan, cenazelerin Ay Yıldız Camisi'nden kalkacağını ve taziyelerin de orada kabul edileceğini bildirdi.
Ayhan, kaymakamlarla da video konferansla görüşerek tedbirler hakkında bilgi aldı.
KAYSERİ'DE SAAT ARALIĞI 10.00-20.00
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı.
İçişleri Bakanlığının Korana virüs salgını ile mücadele kapsamında; 22/03/2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi doğrultusunda risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 10/06/2020 tarihli ve 9138 sayılı Genelgesi doğrultusunda da söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda 65 yaş üstü vatandaşları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak amacıyla çeşitli kararlar alındı.
Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandırıldı. Vatandaşlar, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarıyla iletişime geçecekler.
65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.
İl genelindeki düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere, anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde 65 yaş ve üzerindeki misafirler kabul edilmeyecek.
Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.
SİİRT
Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi. Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi.
Şanlıurfa Valiliği, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı duyurdu. Toplantıda, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına yönelik kararın, aynı saatlerde "toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması" şeklinde revize edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"13.08.2020 tarih ve 149 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlaması' ile ilgili kararın '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması' şeklinde revize edilmesine karar verilmiştir."
YALOVA
Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nca alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.