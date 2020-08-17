meb.gov.tr: LGS 2. tercih sonuçları sorgulama! 2020 Lise 2. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Son dakika... LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. 2020 yılının ikinci tercihleri 14 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Liseye yerleşebilmek için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, tercih sonuçlarını merak ediyorlar. Heyecanla beklenen sonuçlar meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Peki, LGS 2. tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2020 lise 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
Son dakika... LGS 2. tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleşemyen öğrenciler için 1. nakil tercihleri alındı. LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği liseyi değiştirmek isteyenler 1. nakil tercih bildiriminde bulundu. Peki, LGS 2. tercih sonuçları nasıl öğrenilir? LGS 2. nakil tercihleri ne zaman? İşte 2020 LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2'nci tercih olarak bilinen LGS 1. nakil yerleştirme dönemi 14 Ağustos 2020 tarihinde sona erdi. LGS 1. nakil yerleştirme tercihlerinin sonuçları 17 Ağustos'ta erişime açıldı.
LGS 2. NAKİLLER NE ZAMAN?
İkinci nakil tercihleri 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 26-27 Ağustos 2020 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2020 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2020 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.