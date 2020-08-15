Yunanistan'ı yalanlayan dört örnek

Söz konusu ada İngiltere'ye ise 150 kilometre uzaklıkta. Normandiya'ya sadece 15 kilometre uzaklığında ve yaklaşık 2.500 kişinin yaşadığı St. Anne Adası da benzer şekilde sadece sınırlı bir karasuları hakkına sahip. Bu noktada, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi uluslararası hukuka aykırı hareket etmekle suçlayan Fransa'nın geçmişte kendisine yakın İngiltere'ye bağlı adalara karşı hak iddia etmesi ve bunun uluslararası mahkemeler tarafından tescil edilmesi oldukça manidar.