Yunanistan'dan tehlikeli tahrik! Türk köyüne asker gönderdiler...

ZAMANLAMASI MANİDAR

Dışişleri Bakanlığı'nın Batı Trakya'daki okullara ilişkin yaptığı açıklamadan hemen sonra böyle bir operasyonun manidar olduğunu kaydede Tahsin, "Azınlığa gözdağı vermek istiyorlar. Bakın dikkatli olun biz buradayız. Bu yapılan kabul edilir bir şey değil. Yaşananları Akdeniz'de gelişen olaylarla birlikte okumak gerekiyor. Tam köyün içerisinde gerilla savaşı gibi bir durum. 'Batı Trakyalılar bize saldırırsa buradayız' mesajı. Bunlar, bizim bölgede hücrelerimizin olduğunu düşünüyorlar ve bu hücreler harekete geçmesin diye gözdağı vermeye çalışıyorlar. "Bölgedeki yetkili askeri birimler veya Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı bu ilginç uygulama ile ilgili şu ana kadar henüz bir açıklama yapmadı. Ayrıca Şahin köyü girişinde de askeri hareketlilik gözlemlendi. Askeri araçlar köyün girişine kadar gelerek konuşlandı ve belli bir süreden sonra ayrıldıkları görüldü" diye konuştu.

DİN ADAMIMIZ KALMADI

Yunanistan'da bir önceki hükümetlerde olduğu gibi Miçotakis hükümetinin de Lozan Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirten Tahsin, "Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine sistematik olarak yaptıkları uygulamalar her dönem devam ediyor. Medreselerin encümen heyetlerini yok sayarak kendi atadıkları müftülerin eline veriyor. Medreseler bizim din adamlarımızı yetiştiriyordu. Yunanistan medreseleri ele aldı, din adamı yetişmiyor. Lozanı çiğnemeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.