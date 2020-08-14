Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

AKDENİZ'DE YUNANİSTAN'LA GERİLİM

Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi.

Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır.

Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir.

Akdeniz'de özellikle mesafe itibariyle en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada mesafeleri dahi yoktur.

Şu anda ayın 23'üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecektir.

Sayın Şansöyle Merkel ile bunları dün konuştuk. Kendisinin bizden ricası, bu işi yumuşatıp daha korumacı bir anlayış içinde süreci geliştirelim dediler. Mutabık kaldık. Aynı şeyi sayın Michel ile de görüştük.

Sayın Şansölye de Miçotakis ile de görüşme yaptı. Dilerim Miçotakis de bize söylediği noktaya getirmiş olur.

Soydaşlarımızın kabristanlarını ateşle taradılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız.

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