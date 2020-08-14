14 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den Çeşme'deki orman yangını hakkında flaş açıklama

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı , ’in Çeşme ilçesindeki orman yangınına ilişki önemli açıklamalarda bulundu. " tamemen kontrol altında" bilgisini veren Bakan Pakdemirli, "150-200 hektar alan zarar gördü" dedi.

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Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den Çeşme'deki orman yangını hakkında flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanı , 'in Çeşme ilçesindeki orman yangınına ilişki önemli açıklamalarda bulundu.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bakan Pakdemirli, "Şu an memnuniyetle söylüyorum ki tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor. Tahliye ettiğimiz sitelerdeki vatandaşlar da gönül rahatlığıyla evlerine dönebilirler" dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli'den Çeşme'deki orman yangını hakkında açıklama BAKAN BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN ÇEŞME'DEKİ ORMAN YANGINI HAKKINDA AÇIKLAMA

Pakdemirli, orman yangınında "150-200 hektar alan zarar gördü" bilgisini paylaştı.

KASIT VAR MI?

Yangında "terör bağlantısı" olup olmadığı konusuna değinen Bakan Pakdemirli "Kasıt ve kusur konusunu valiliğimiz soruşturuyor" açıklamasını yaptı.




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