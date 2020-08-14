Prof. Dr. Yavuz Önal kimdir? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Yavuz Önal kaç yaşında, nereli?
Prof. Dr. Yavuz Önal kimdir, kaç yaşında? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Önal atandı. Bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Yavuz Önal'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Yavuz Önal kimdir? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Önal kaç yaşında, nereli?
Prof. Dr. Yavuz Önal kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Önal atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. Yavuz Önal'ın hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Yavuz Önal kimdir? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Önal nereli? İşte detaylar...
PROF. DR. YAVUZ ÖNAL KİMDİR?
Yavuz Önal, 1963 yılında Ordu Fatsa'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Ilıca kasabasında, liseyi Fatsa İmam Hatip lisesinde okudu. 1983 yılında O.M.Ü İlahiyat Fakültesi'den 1988 yılında mezun oldu.
1990 yılında OMÜ İlahiyet Fakültesi'nde Hadis Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında 'Cumhuriyet Türkiye'si Hadis Çalışmaları' adlı teziyle Yüksek lisansını, aynı yıl katıldığı Doktora programını Şubat 1997'de 'Rivayetlerin Hz. Peygamber'e Aidiyetini Tespit ve Değerlendirmede Aklın Rolü' adlı teziyle bitirdi.
1998 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim dalına YRD. DOÇ. olarak atandı. 2002 yılında Doçen, 2008 yılında da Profesör oldu.
EĞİTİM BİLGİLERİ
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1988
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1993
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1997
Yrd. Doçentlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2002 / 1997
Doçentlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2002 / 2002
Profesörlük Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008 / 2008
YENİ ATANAN REKTÖRLER KİMLER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,
Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,
Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,
İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,
19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,
Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.