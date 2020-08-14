Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde ölü olarak bulundu

Yaban hayvanlarının bu tür durumlarla karşılaşmaması için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kara Yolları Genel Müdürlüğü ve üniversite iş birliğinde proje hazırlama aşamasında olduklarını vurgulayan İlemin, "Yaban hayvanları geçiş bölgelerini ilk aşamada sistemli bir çalışmayla tespit ettikten sonra, bu noktalara bilgilendirme panoları ve uyarı tabelası uygulaması yapılabilir. Gerekiyorsa ekolojik geçiş alanları yapılabilir. Böylece karakulak gibi nadir ve ekosistem için çok önemli hizmetleri olan canlıların habitatlarındaki bölünmelerin önüne az da olsa geçilebilir." diye konuştu.