14 Ağustos 2020, Cuma
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Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde ölü olarak bulundu

'nın Seydikemer ilçesinde, 'de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve "karakulak" adıyla bilinen yabani kedi, yol kenarında ölü bulundu. Türkiye'de sayısı çok az olan ve karakulak adıyla bilinen yabani kedinin, araç çarpması sonucu telef olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi: 14.08.2020
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Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde ölü olarak bulundu

Muğla-Antalya kara yolu kenarında ölü hayvanı gören Yusuf Siper, durumu Fethiye Milli Parklar Şefliğine bildirdi.

Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde ölü olarak bulundu

Bölgeye gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, inceleme yaptı.

İlemin, gazetecilere, hayvanın dişi bir karakulak olduğunu söyledi.

Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde ölü olarak bulundu

Orta yaşlardaki karakulağın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiğini tespit ettiklerini belirten İlemin, bölgede sık sık yaban hayvanlarının telef olduğunu dile getirdi.

Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde ölü olarak bulundu

Yaban hayvanlarının bu tür durumlarla karşılaşmaması için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kara Yolları Genel Müdürlüğü ve üniversite iş birliğinde proje hazırlama aşamasında olduklarını vurgulayan İlemin, "Yaban hayvanları geçiş bölgelerini ilk aşamada sistemli bir çalışmayla tespit ettikten sonra, bu noktalara bilgilendirme panoları ve uyarı tabelası uygulaması yapılabilir. Gerekiyorsa ekolojik geçiş alanları yapılabilir. Böylece karakulak gibi nadir ve ekosistem için çok önemli hizmetleri olan canlıların habitatlarındaki bölünmelerin önüne az da olsa geçilebilir." diye konuştu.

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