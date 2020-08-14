Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Robert O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konuları konuşuldu.

HUZUR VE İSTİKRAR MESAJI

Yapılan görüşmede Türkiye'nin hem Libya'da hem de Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu belirtildi. Filistin konusunda ancak iki devletli, Filistinlilerin de kabul ettiği, adil bir plan ile bölgede huzur ve istikrarın sağlanabileceği vurgulandı.

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